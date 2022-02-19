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مصر.. الكشف عن الأعراض التي يمتنع معها الحصول على لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري- كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبد الغفار، عن الأسباب المؤقتة التي تمنع المواطنين من الحصول على لقاحات كورونا لتجنب حدوث مضاعفات على صحية.

وقال عبد الغفار إن من بين أسباب تأجيل موعد أخذ جرعة كورونا، معاناة الشخص خلال 10 أيام من أي من هذه الأعراض: "الحمى، آلام في العضلات والجسم، التهاب الحلق، سعال، فقدان حاسة الشم والتذوق، الغثيان والقيء، ضيق تنفس، احتقان- سيلان الأنف، الإسهال، الصداع".

واستكمل، إنه "إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغي تأجيل التطعيم بعد مرور شهر من التعافي، وكذلك إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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