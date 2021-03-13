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السبت، 13-03-2021 03:22 م

محذرا من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية

مصر .. الكشف عن توقعات بشأن موعد الموجة الثالثة لكورونا

ال
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مسؤول صحي مصري أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات، متوقعا الدخول في الموجة الثالثة من الوباء في بداية إبريل المقبل.

ولفت محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إلى أن إيطاليا قد دخلت الموجة الثالثة، و"المنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر إلا أن إيطاليا تسبقنا بشهر ونصف".

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وعبر النادي عن وجود تخوفات بشأن شهر أبريل والذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان، محذرا من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية "حتى لا ندخل في السيناريو السيئ".


وشدد عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا على أن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية هو الحل حتى الآن للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاحات هي وسيلة لتخفيف حدة أعراض الفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة، وليست وسيلة لمنع الإصابة بالفيروس وحدها دون اتباع الإجراءات الاحترازية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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