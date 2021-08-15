مصر.. الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، بـ"ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية"، موضحا أن "استمرار زيادتها سيدفع بالدخول في الموجة الرابعة قبل موعدها".

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وفي تصريحات لـ"الوطن"، قال المصدر: "هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 25%، وهي زيادة طفيفة ولكن تجعلنا نأخذ الحذر في حال استمرار زيادتها ستدفع بالدخول في الموجة الرابعة قبل موعدها"، لافتا إلى أن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر متوقع أن تكون بنهاية شهر سبتمبر وأول أكتوبر".



وأوضح المصدر أن "مصر حتى الآن خالية من متحورات فيروس كورونا"، مشددا على أن "اللقاحات المضادة لهذا الفيروس مهمة للحد من انتشار الفيروس ، وأنه في حال الإصابة بالفيروس وكان المواطن حاصلا على لقاح ضد فيروس كورونا، فإن الأعراض التي تظهر تكون أخف وتقلل من نسبة تواجده داخل أي المستشفيات".

المصدر: روسيا اليوم