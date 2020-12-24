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الخميس، 24-12-2020 03:45 م

أولويات لتوزيع اللقاح

مصر .. بدء توزيع لقاح مضاد لكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - بحثت وزير الصحة المصرية، هالة زايد، مع وزير التنمية المصري، محمود شعراوي، الاستعدادات الخاصة لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير التنمية شعراوي، خلال الاجتماع، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في محافظات الجمهورية بكل حزم، والتعامل بحسم مع أي محاولات لمخالفة تلك الإجراءات أثناء توزيع اللقاحات.

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وأشارت إلى إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح.
وقالت إن التسجيل سيكون للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.

 

وكانت زايد، قد أعلنت تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، و42 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة فى أعداد الإصابات.


وأعلنت تحديد مركز ووحدة صحية في كل محافظة لتقديم خدمة التلقيح فيها مجانا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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