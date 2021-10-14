مصر: بيع حقن لعلاج كورونا بالسوق السوداء والسلطات تتدخل

الوكيل الاخباري- اعتقل مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة أحد مروجي بيع وشراء أدوية فيروس كورونا وعدد من أدوية التأمين الصحي الخاصة بالحالات الحرجة، في السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت علا خطاب، مديرة الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن ثمن الحقنة الواحدة الرسمي 6641 جنيها، يقومون ببيعها في السوق السوداء بمبلغ يتراوح من 8500 جنيه إلى 14000 جنيه للحقنة الواحدة، والتي تعطى لحالات الرعاية المركزة، وتهريبها للسوق السوداء وعدم تمكن المرضى من الحصول عليها يعتبر تهديدا للأمن الدوائي المصري.



وأضافت أن استراتيجية الإدارة تسعى لضبط سوق الدواء، وعدم السماح بأي فرصة لدخول أدوية مهربة إلى هذه السوق، أو عدم استغلال المواطنين المصريين وبيع أدوية لهم بأكثر من سعرها.

المصدر: روسيا اليوم