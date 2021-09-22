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الأربعاء، 22-09-2021 09:58 ص

مصر تحذر مواطنيها المسافرين

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سلسلة من النصائح التي يجب على المصريين اتباعها قبل السفر للخارج، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.

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وفي نصائحها، أشارت وزارة الصحة إلى عدة إجراءات يجب الالتزام بها لمكافحة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، منها:

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر لضمان تحقيق التباعد البيني بين الأشخاص.

- مراعاة أداب العطس والسعال.

- التدقيق في غسل اليدين.

- الحرص على النظافة الشخصية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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