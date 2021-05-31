الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 01:49 م

مصر تخصص مستشفيات لعلاج مصابي الفطر الأسود

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الوكيل الاخباري- أعلنت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، جيهان العسال، أن 50% من المصابين بالفطر الأسود تحدث لهم وفاة، مؤكدة أن المرض غير معد وينبغي الامتثال لكافة البروتوكولات العلاجية.

وأضافت العسال خلال تصريحات حول مستجدات فيروس كورونا وعلاقته بالفطر الأسود، أن الوزارة "خصصت مراكز ووحدات لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج محدث لمواجهة حالات الإصابة به".

وأوضحت أن عدد الحالات المصابة بالفطر الأسود بسيطة، وأنه موجود منذ زمن والتطبيق الخاطئ للبروتوكولات، وكذلك الإفراط في تناول المضادات الحيوية والأدوية بشكل عام وراء ظهوره، وطالبت بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية المحدثة فقط .

وتابعت: "خصصنا أماكن في مستشفيات العزل لعلاج مصابي الفطر الأسود  مجانا".

وقال عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر، إيهاب كمال، أن اللجنة ستضيف علاج الفطر الأسود لبروتوكول علاج كورونا للوقاية، موضحا أن تحديث البروتوكول لاعلاقه له بالفطر، انما تحديث دوري وفقا للتجارب السريرية.

وأكد ايهاب على وجود حالات بالفعل بمصر مصابة بالفطر، وهي تحت الإشراف الطبي، والمتابعة من وزارة الصحة، وهناك حالات بالفعل تعافت.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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