الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نقيب المخابز لـ الوكيل : ذروة الإقبال على شراء الخبز والقطايف الساعة السادسة مساءً

روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا وتنزانيا بسبب كورونا

تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في موسكو

نصائح من الصحة للأردنيين في رمضان

الغذاء والدواء: إيقاف 76 منشأة وإغلاق 21

استقرار أسعار النفط عالميا

انتقل وزوجته إلى منزل جديد.. فاكتشف نفقا سريا تحته في أمريكا

الصحة: لا أحد مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 15-04-2021 12:13 م

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

6077cdbc42360451353ddd9c


الوكيل الإخباري- قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، إن مصر تشهد حاليا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

اضافة اعلان
 

وأشار المسؤول، اليوم الخميس، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، موضحا أن الموجة بدأت في مصر منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن الزيادة في الإصابات للفترة الحالية والمقبلة ترجع لعدد من الأمور الهامة، أبرزها التهاون الشديد من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعزومات والخروجات، وكذلك عدم الاهتمام بارتداء الكمامة، لافتا إلى ان مصر لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وناشد المسؤول المواطنين بضرورة الحرص في الفترة المقبلة لتجنب زيادة الأعداد للمصابين، لافتا إلى أن الأعداد ستستمر في الزيادة حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6077e3534c59b729c65c73a8

تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في موسكو

دمج

ما نتيجة الجمع بين لقاحين مضادين لكورونا؟

صين

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

مصر

مصر تسجل 44 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-9-1583496549

بريطانيا تسجل 2491 إصابة و38 وفاة بكورونا

كورونا-غزة0000

تونس: 84 وفاة و2123 اصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
إيطاليا

إيطاليا تسجل 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ضد كورونا

الصحة البريطانية: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

image1024x768

العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور فيروس كورونا

6055b35c42360433e253d4c7

روسيا تسجل 9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-وفيات

الصحة بغزة: تسجيل 248 إصابة بـكورونا الجمعة

فيروس-كورونا-في-مصر-2

مصر تصدر تحذيرات بشأن شهر رمضان المبارك