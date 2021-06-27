مصر .. تراجع مستمر للإصابات اليومية بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تراجع مستمر لهذا المؤشر، كما تم رصد 31 وفاة جديدة.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 409 حالات، مقارنة مع 412 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 280005.

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وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة السبت الأقل منذ 1 ديسمبر 2020 حينما تم تسجيل 392 حالة.



وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 31 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 29 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16062 شخصا.



كما أفاد مجاهد بخروج 438 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 209395 شخصا.

المصدر : روسيا اليوم