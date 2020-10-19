مصر تستعد لتجربة لقاح ضد كورونا

الوكيل الاخباري- أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، إنه يجري العمل في البلاد على تطوير أكثر من لقاح ضد فيروس كورونا.

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وأضاف أن "أحد تلك اللقاحات الآن في طور أخذ الموافقات من هيئة الدواء ووزارة الصحة لتحضير العينات الأولية للاستخدام الإنساني، الخاصة بالمرحلة الأولى للتجارب الإكلينيكية".



وأوضح أن التجارب في مرحلتها الأولى ستتم على نحو 15 شخصا، مضيفا "نحن في انتظار التصريح وسنبدأ في تصنيع العينة الأولية خلال أسبوع، ونبدأ خلال أقل من أسبوعين في المرحلة الأولى للتجارب".

المصدر: روسيا اليوم



