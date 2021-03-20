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السبت، 20-03-2021 10:44 ص

هدية من الصين

مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

تلقي
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، صباح اليوم السبت، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا كهدية، بمطار القاهرة الدولي.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن تلك الشحنة "هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد"، وفقا لموقع "مصراوي".


كما أشار خالد مجاهد إلى أن تلك الشحنات "ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية، والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن"، موضحا أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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