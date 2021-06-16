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الأربعاء، 16-06-2021 08:27 ص

مصر تسجل أقل مستوى للإصابات الجديدة بكورونا منذ 8 آذار

اذار
توضيحية


الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في مصر، الثلاثاء، إلى 609 حالات، ما يمثل أقل مستوى منذ يوم 8 آذار/ مارس، بينما تم رصد 37 وفاة بالمرض.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 609 حالات، مقارنة مع 631 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 274404 حالات.

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وتمثل هذه الحصيلة أقل مستوى لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر منذ يوم 8 آذار /مارس حينما تم تسجيل 591 حالة مؤكدة.


وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 37 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 31 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15691 شخصا.


كما أفاد مجاهد بخروج 911 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 202650 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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