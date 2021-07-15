مصر تسجل أقل من 100 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ 5 أكتوبر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم أمس الأربعاء، عن تسجيلها 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وبذلك ينخفض لأول مرة هذا المؤشر إلى أقل من 100 حالة منذ شهر أكتوبر.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 89 حالة، مقارنة مع 108 يوم الثلاثاء الماضي، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 283409.



وتشهد مصر، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث انخفض إلى مستوى أقل من 100 حالة لأول مرة منذ 5 أكتوبر 2020.



وذكر مجاهد، أن وزارة الصحة المصرية، رصدت خلال اليوم الماضي 6 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، مقابل 9 وفيات، يوم الثلاثاء الماضي، لتصل حصيلة وفيات الجائحة في مصر إلى مستوى 16418 وفاة.



كما أفاد، بخروج 1005 أشخاص من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر 220530 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم