الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

عطلة رسمية مرتقبة الشهر الحالي

النقد الدولي يوافق على إقراض الأردن 418 مليون دولار في 2021

التنمية: مساعدات نقدية لنحو 6140 أسرة في شهر أيلول

وفيات الثلاثاء 5/10/2021

ضبط 1102 متسول خلال شهر في المملكة

السير لـ برنامج الوكيل : إصابة بحادث تصادم 4 مركبات في نفق السابع

الصين في منأى عن أعطال شبكات التواصل الاجتماعي

التعليم العالي يوضح حول عدم قبول طالبة حاصلة على معدل 100 في الطب.. وترد: ظلموني

انقلاب مركبة في نفق السابع وأزمة خانقة

الثلاثاء، 05-10-2021 08:35 ص

مصر تسجل ارتفاعا بعدد الإصابات اليومية بكورونا

615b94394c59b764a70e9f41


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا من حصيلة اليوم السابق التي بلغت 768 إصابة.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 33 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انخفاضا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 37 وفاة.


وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17469، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 307569.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
615bccd8423604765d1b8d85

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

فايزر 2

دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر ضد كورونا بعد 6 أشهر

r

إعطاء أكثر من 6 مليارات جرعة لقاح ضد كورونا بالعالم

9202128165744486010217

جرعة ثالثة من لقاحات فايزر وموديرنا

كورونا

بريطانيا تسجل 33 وفاة و35077 إصابة بكورونا

شبس

أطعمة لا ينبغي على مرضى كورونا تناولها

أخبار متعلقة
ce7a1453-1b57-4980-bc2e-2e44d2052bc8_16x9_1200x676 (1)

مصر.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا اليومية

615258f94236041d9e3b7887

مصر تسجل 37 وفاة و702 إصابة جديدة بكورونا

ce7a1453-1b57-4980-bc2e-2e44d2052bc8_16x9_1200x676

مصر .. ارتفاع جديد في إصابات كورونا

613598fc4236046c2d45dbad

الهند .. تراجع ملحوظ في الإصابات اليومية بكورونا

download

إيطاليا تسجل 5315 إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا

هند

الهند تسجل نحو 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا