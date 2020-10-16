الجمعة 16-10-2020
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الجمعة، 16-10-2020 04:55 ص

مصر تسجل اكثر من 6 الاف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومي، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.

 

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و 6088 حالة وفاة.

 

المصدر - الوطن 


 




 

 


 

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