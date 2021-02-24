مصر تسجل لقاحي سبوتنيك V و أسترا زينيكا ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية بأن السلطات المصرية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، وكذلك اللقاح الذي طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية.
وأكدت وكالة "نوفوستي" أن هيئة الدواء المصرية أصدرت اليوم الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاحين الروسي والبريطاني.
وأصبحت مصر بذلك الدولة رقم 34 على مستوى العالم التي اعتمدت "سبوتنيك V".
المصدر : روسيا اليوم
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