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الأربعاء، 24-02-2021 02:41 م

الدولة 34 التي اعتمدت سبوتنيك

مصر تسجل لقاحي سبوتنيك V و أسترا زينيكا ضد كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية بأن السلطات المصرية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، وكذلك اللقاح الذي طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية.

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وأكدت وكالة "نوفوستي" أن هيئة الدواء المصرية أصدرت اليوم الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاحين الروسي والبريطاني.
وأصبحت مصر بذلك الدولة رقم 34 على مستوى العالم التي اعتمدت "سبوتنيك V".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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