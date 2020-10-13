مصر تسجل 10 وفيات و 132 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليلة الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت وزارة الصحة فى بيانها اليومي أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

المصدر - الوطن



