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الثلاثاء، 17-08-2021 08:26 ص

مصر تسجل 107 إصابات و6 وفيات بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات، مقابل 101 إصابة وأربع وفيات الأحد.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 285465 منها 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة.

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من جهته، أعلن مستشار الشؤون الصحية والوقاية في الرئاسة المصرية محمد عوض تاج الدين أن "التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون شبه إجباري في البلاد خلال الفترة المقبلة".


وأوضح أنه "سيتم في الفترة القادمة تطعيم العاملين في قطاع التعليم، بكل الفئات الموجودة فيه، وسيتم ذلك بشكل إلزامي".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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