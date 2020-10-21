الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 03:28 ص

مصر تسجل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، امس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى اليوم.

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وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

 

المصدر - الوطن 


 




 

 


 

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