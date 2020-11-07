السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 04:35 ص

مصر تسجل 224 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى أمس.


وأوضحت في بيان، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

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المصدر - بوابة الاهرام 


 




 

 


 

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