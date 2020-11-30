الإثنين 30-11-2020
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الإثنين، 30-11-2020 02:58 ص

مصر تسجل 358 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات التقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

 

المصدر - الوطن 


 




 

 


 

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