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الأربعاء، 31-03-2021 08:33 ص

مصر تسجل 42 وفاة و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 42 وفاة و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11956، فيما عدد الإصابات 201432.


وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 32 وفاة و689 إصابة بالفيروس.


ووجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 24 آذار/ مارس الحالي تحذيرا عاجلا للمواطنين حيث طالب بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي المزيد من الحرص.


كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مشددا على أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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