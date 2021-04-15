الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مناقشة نيابية لحيثيات اختيار رؤساء الجامعات اليوم

أجواء ربيعية دافئة الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

موجة حر ودرجات حرارة قياسية الاحد القادم

الامن العام : ضبط 7 أشخاص أقاموا صلاة التراويح داخل أحد المساجد

وزير المالية ينفي رفض منحة مجانية من اليابان

البيت الأبيض: نريد حلا دبلوماسيا مع إيران

ارتفاع على درجات الحرارة الخميس

بريطانيا تسجل 2491 إصابة و38 وفاة بكورونا

تونس: 84 وفاة و2123 اصابة بفيروس كورونا

الخميس، 15-04-2021 08:08 ص

831 إصابة

مصر تسجل 44 وفاة جديدة بكورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المصرية الأربعاء 831 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة، مقارنة مع 823 إصابة و39 وفاة الثلاثاء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إلى أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 212961 منها 161031 حالة تماثلت للشفاء و12570 حالة وفاة.

اضافة اعلان

من جهته، كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، عن اقتراب مصر من الدخول في موجة ثالثة من فيروس كورونا.


وقال: "الموجة تعني أن هناك تصاعدا في الأرقام حتى نصل إلى الذروة، وتثبت عدة أيام ثم تنخفض، والجميع يرصد زيادة، وهذا يعني أننا ندخل في الموجة الأعلى لغاية الوصول إلى رقم ثابت عدة أيام ثم يبدأ في الانخفاض".


جدير بالذكر، أن مصر تخطت ذروة الموجة الثانية نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد أن وصلت الأعداد اليومية للإصابات إلى أكثر من 1000 إصابة، ثم عادت للاستقرار مرة أخرى في حدود 550 إصابة إلى حوالي 600 إصابة، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في الإصابات، تخطت الـ800 يوميا من جديد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-9-1583496549

بريطانيا تسجل 2491 إصابة و38 وفاة بكورونا

كورونا-غزة0000

تونس: 84 وفاة و2123 اصابة بفيروس كورونا

4202112115454240717571

بريطانيا: اعطاء 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا

22

قطر: 81 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما حصلوا على اللقاح

ترك

تركيا .. أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية جديدة بكورونا

مستشار

مستشار السيسي يحذر المصريين من موجة ثالثة من كورونا

أخبار متعلقة
ع

مصر .. 37 وفاة جديدة بكورونا

مصر

مصر تسجل 683 إصابة و41 وفاة جديدة بكورونا

مصر

مصر .. 39 وفاة جديدة بكورونا

اعلنت

مصر تعلق على تصنيعها لقاحا ضد كورونا

مودرنا

مودرنا تبدأ تجارب لقاح كورونا على الرضع والأطفال

صحة

الصحة الفلسطينية تتسلم نحو 62 ألف لقاح كورونا