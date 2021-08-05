الخميس 05-08-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت أمر

أسماء مراكز التطعيم للجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا الخميس

استمرار تأتير الكتلة الحارة على المملكة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أميركا وبريطانيا تنسقان من أجل رد مشترك على هجوم إيران

التحالف يدمر مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط بالسعودية

الكويت.. قرار جديد بشأن الدوام في المؤسسات الحكومية

الرئيس التونسي يندد بمحاولات ضرب وزارة الداخلية

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ200 مليون

دخول أمر الدفاع 32 حيز التنفيذ اليوم الخميس

الخميس، 05-08-2021 07:40 ص

مصر تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

610b2ee0423604133203eede


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء بأنها وثقت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، مقارنة مع 53 إصابة و5 وفيات في إحصائيات اليوم السابق.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الأربعاء بلغ 284472، بينهم 232179 حالة تم شفاؤها و16550 حالة وفاة.
وفي وقت سابق، أشارت الصحة المصرية إلى أن حصيلة إصابات فيروس كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض بواقع 50 حالة يوميا، بعد انحسار الموجة الثالثة من الجائحة الأسابيع الماضية.


وأكدت الوزارة أن "أدنى عدد سجلته إصابات الموجة الثالثة كان يوم الأربعاء الماضي بواقع 31 حالة إضافة لـ4 حالات وفاة، ومن حينها بدأت الأعداد في الزيادة التدريجية لنحو أسبوع متواصل".


ودفع استقرار أعداد الإصابات إلى تحسن المؤشرات الوبائية للفيروس في مصر، حيث ارتفع مؤشر التعافي ليصل إلى 81.5%.


ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة، فيما استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.8%.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مراهقين

بريطانيا تتيح لقاحات كورونا للمراهقين بين 16 و17 عاما

610b17e3423604789d6eea52

الأرجنتين تقترح دمج سبوتنيك V الروسي مع لقاحات أجنبية

610b356142360449a413dc84

اليابان.. طفرة دلتا تمثل 90% من إصابات كورونا في طوكيو

610b5bf64c59b768ea243c5a

تايلاند .. زيادة قياسية في عدد إصابات كورونا

f

الكويت.. قرار جديد بشأن الدوام في المؤسسات الحكومية

f

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ200 مليون

أخبار متعلقة
60e92dba4236045a6d5cb9e2

فيروس كورونا ينتشر مجددا في ولاية أسترالية ذات كثافة سكانية عالية

urn_binary_dpa_com_20090101_200320-99-403412-FILED

إيطاليا تسجل 1390 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا

60e6e5fd4236046eff5de183

روسيا: الإصابات الجديدة بكورونا تلامس الـ 25 ألف إصابة

720211123431236064964

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 23 ألف إصابة

520213175431922260973

دولة عربية تعلق صلاة العيد بسبب كورونا

20210621_1624266840-610-large

روسيا تسجل 23378 إصابة جديدة و737 وفاة بكورونا