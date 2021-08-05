مصر تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء بأنها وثقت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، مقارنة مع 53 إصابة و5 وفيات في إحصائيات اليوم السابق.

اضافة اعلان



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الأربعاء بلغ 284472، بينهم 232179 حالة تم شفاؤها و16550 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أشارت الصحة المصرية إلى أن حصيلة إصابات فيروس كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض بواقع 50 حالة يوميا، بعد انحسار الموجة الثالثة من الجائحة الأسابيع الماضية.



وأكدت الوزارة أن "أدنى عدد سجلته إصابات الموجة الثالثة كان يوم الأربعاء الماضي بواقع 31 حالة إضافة لـ4 حالات وفاة، ومن حينها بدأت الأعداد في الزيادة التدريجية لنحو أسبوع متواصل".



ودفع استقرار أعداد الإصابات إلى تحسن المؤشرات الوبائية للفيروس في مصر، حيث ارتفع مؤشر التعافي ليصل إلى 81.5%.



ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة، فيما استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.8%.

المصدر : روسيا اليوم