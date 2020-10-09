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الجمعة، 09-10-2020 10:13 ص

121 إصابة جديدة

مصر تسجل 7 وفيات جديدة بكورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، مقابل 133 إصابة و9 وفيات في اليوم السابق.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس بلغ 104156 حالة، بينها 97524 حالة تم شفاؤها و6017 حالة وفاة".


وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.


لكن البلاد رفعت معظم هذه الإجراءات في أواخر يونيو، كما تسمح منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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