مصر : تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن خروج 68 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98157 حالة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، وفقاً للصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 10 حالات جديدة.

المصدر - البيان



