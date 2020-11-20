الجمعة 20-11-2020
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الجمعة، 20-11-2020 11:43 ص

مصر: تسجيل 13 وفاة و342 إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 13 وفاة و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخروج 143 متعافيًا من المستشفيات.

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وبحسب مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الان 111955 إصابة، من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و 6508 وفيات.

 


--(بترا)

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