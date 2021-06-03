مصر: تطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا في نهاية 2021 هدف قومي

الوكيل الإخباري- قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، إن تطعيم 40% من المواطنين نهاية 2021 هو هدف قومي ونسعى لتحقيقه، كما أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تلقي 2.5 مليون مواطن لقاح كورونا.

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وأوضح المستشار محمد عوض تاج الدين، أن نسبة 40% من الشعب المصري تشكل الغالبية العظمى الساحقة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا بحكم سنها أو أنها مصابة بأمراض مزمنة، خاصة أن 8.2 مليون من السكان أكثر من 60 عاما.



وأشار إلى أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا مثل أصحاب الأمراض المزمنة بجانب الفئات الطبية وأعضاء هيئات التدريس، وهذه الفئات لها أولوية للحصول على التطعيم، لأنها قد تكون مصادر للعدوى.



بدوره، كشف مدبولي أن 6 ملايين مواطن سجلوا للحصول على اللقاح، تلقى منهم 2.5 مليون اللقاح، مبينا أن الحكومة تستهدف حصول 40% من الشعب على لقاح كورونا.

المصدر: روسيااليوم