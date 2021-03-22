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الإثنين، 22-03-2021 06:02 م

تفاوض في سعر التصنيع

مصر تعلق على تصنيعها لقاحا ضد كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة المصرية هالة زايد، أنها ناقشت مع السفير الصيني التصنيع المشترك للقاح كورونا مع مصانع فاكسيرا المصرية.

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وطالبت زايد السفير الصيني بمزيد من التفاوض في سعر التصنيع قائلة: "نتوقع توقيع اتفاقية التصنيع خلال هذا الشهر، وسبق أن طالبت مصر منظمة الصحة العالمية أن تأتي لتقييم خطوط إنتاج شركة فاكسيرا الشهر الماضي، وكانت ملاحظات بسيطة تم تفاديها".


وقالت الوزير إن مصر تأمل في أن تصبح مركزا لتصنيع اللقاح، للاستخدام المحلي أو للتصدير إلى الدول الأفريقية أيضا. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.


وكان الرئيس التنفيذي لسينوفاك قد قال أمس الاثنين إن الشركة قدمت 160 مليون جرعة من لقاحها الواقي من كوفيد-19 إلى 18 دولة ومنطقة بما فيها الصين.


ولم تتلق مصر لقاحات سينوفاك لكنها حصلت على 650 ألف جرعة من لقاح صيني آخر من إنتاج شركة سينوفارم.


المصدر: روسيا اليوم

 

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