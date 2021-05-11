الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 01:49 م

مصر تعلن تفاصيل اكتشاف سلالة كورونا الهندية

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الوكيل الاخباري- أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أنه "تم الاشتباه في بعض حالات الإصابة بسلالة كورونا الهندية في مصر ولكن تمت إعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى".

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وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها بالسلالة الهندية في المطارات تم إجراء تحليل لها، والحالات الإيجابية غير المصرية عادت من حيث أتت، وحال وجود حالات مصرية يتم عزلها على الفور.

وتابع: "والحمد لله في داخل البلد حتى الآن لم تسجل أي إصابات من هذه السلالة".

وأكد أن هناك كميات من اللقاحات ستصل إلى مصر تباعا، وهيئة الشراء الموحد والدولة اتفقت على ملايين من الجرعات سواء من الدول المنتجة أو الشركات المنتجة أو عن طريق هيئة توفير اللقاحات العالمية "كوفاكس"، وهناك تعاقد معها على عدة ملايين من اللقاحات.

وأوضح أن "اللقاحات مهمة للوقاية والحد من مخاطر فيروس كورونا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، واتجهنا منذ البداية للحصول على هذه اللقاحات، ونسعى للحصول من كل المصادر وكل الدول وكل الشركات المحتمل أن توفر هذه اللقاحات".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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