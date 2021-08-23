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الإثنين، 23-08-2021 03:07 م

مصر تعلن رصد أول حالة لمتحور دلتا في البلاد وتكشف تفاصيل هامة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور "دلتا بلس" في مصر في منتصف يوليو الماضي.

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وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أن السيدة التي تم اكتشاف إصابتها حالتها لم تستدع الذهاب إلى مستشفى، مشيرة إلى ارتفاع فى أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن متحور دلتا بلس لم يثبت أنه الأشرس ولكنه أسرع فى الانتشار، وكل الدراسات أثبتت فعاليتها مع المتحور "دلتا بلس" وكل اللقاحات فعالة وآمنة ولا داع للقلق أو التوتر.

وأضافت: أن وزارة الصحة والسكان حددت رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا الخاصة بالطلاب بـ 25 جنيها فقط وهي شهادات معتمدة ومؤمنة والدفع سيكون اون لاين، لافتة إلى اعتماد الوزارة على قاعدة البيانات التي أرسلها التعليم العالي بأسماء الطلاب للتأكد عند استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بأن هذا الشخص طالب.

وأشارت إلى ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس ومساعدة الدولة في تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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