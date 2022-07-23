مصر تعلن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - شهدت مصر ارتفاعاً لافتاً في معدلات الإصابة بفيروس «كورونا». ووفق الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، فإن الفترة من 10 إلى 16 يوليو (تموز) الحالي، شهدت تزايد حالات الإصابة بالفيروس، طبقاً لبيانات البرنامج القومي الإلكتروني لترصد الأمراض المعدية، الذي يمثل بيانات 542 مستشفى على مستوى البلاد.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية إصابة الوزير أشرف صبحي بفيروس «كورونا»، وقالت في بيان يوم الأربعاء إن «الوزير ملتزم بالعزل المنزلي في الوقت الحالي»، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ومطمئنة إلى حد كبير، خاصة مع تلقيه اللقاح لتصبح الأعراض أخف.

يذكر أنه تم تقديم اللقاح لنحو 38 مليون شخص في مصر، من خلال 1393 مركزاً لتقديم اللقاح، وفقاً للوزير الذي أكد أن نسب إشغال العزل بمستشفيات وزارة الصحة والسكان تعكس نتائج مطمئنة حتى الآن؛ حيث لا تتجاوز نسبة إشغال الأسِرة الداخلية 2 في المائة، و12 في المائة لأسِرة الرعاية المركزة، و4 في المائة لأجهزة التنفس الصناعي.

يذكر أنه تم تقديم اللقاح لنحو 38 مليون شخص في مصر، من خلال 1393 مركزاً لتقديم اللقاح، وفقاً للوزير الذي أكد أن نسب إشغال العزل بمستشفيات وزارة الصحة والسكان تعكس نتائج مطمئنة حتى الآن؛ حيث لا تتجاوز نسبة إشغال الأسِرة الداخلية 2 في المائة، و12 في المائة لأسِرة الرعاية المركزة، و4 في المائة لأجهزة التنفس الصناعي.

الشرق الاوسط

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