مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات كورونا المختلفة

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول، تفاصيل حصولها على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وزير الصحة المصرية، هالة زايد، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تقدمت باستمارة لطلب لقاحات كورونا إلى تحالف "كوفاكس" (الاتحاد العالمي للقاحات كورونا).



وأشارت زايد إلى أنها ستعقد اجتماعا موسعا مع التحالف، خلال الفترة المقبلة.



ورصدت وزيرة الصحة المصرية استعدادات مصر لدخول الموجة الثانية لمواجهة فيروس كورونا بقولها إنه "تمت تطوير البنية التحتية لـ44 مستشفى الحميات والصدر، وتم توريد 100 خزان أكسجين، وتطوير شبكات الغاز، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية بمعدل 7500 سرير و1500 سرير رعاية مركزة و325 جهاز تنفس صناعي وإضافة 17 جهاز أشعة مقطعية".



وقالت الوزيرة: "نسب الإشغال في مستشفيات العزل جيدة، فهناك 76% من الأسرّة الداخلية شاغرة، بينما نسبة 24% الأخرى مشغولة، وبالنسبة لأسرّة الرعاية المركزة، فإن نسبة المشغول منها تبلغ 56%، فيما تبلغ نسبة الأسرّة الشاغرة 44%".



وفيما يتعلق بأجهزة التنفس الصناعي، لفتت الوزيرة إلى أن "70% من الأجهزة شاغرة و30% مشغولة".







المصدر : سبوتنك







