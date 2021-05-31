مصر تكشف عدد المصابين بالفطر الأسود في البلاد

الوكيل الإخباري- كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، أن هناك عددا من حالات الاشتباه في الإصابة بالفطر الأسود في مصر "لا تتعدى أصابع اليد الواحدة".

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وأضاف حسني في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم الاثنين، أن "ظهور تلك الحالات استدعى أن نكون سباقين لتعليم طبي مستمر، وعقد مؤتمر عن التعريف بالفطر الأسود وطرق علاجه".



وشدد على توافر العلاجات اللازمة المضادة للفطريات بشكل عام، والفطر الأسود بشكل خاص، في مصر، وتوفير الأدوية المستوردة لعلاج المصابين على الفور دون تأخير.



من جانبه، قال رئيس جامعة الزقازيق، عثمان شعلان، إن محافظة الشرقية بها 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، مبينا أن مستشفيات الجامعة قبل جائحة كورونا كانت تستقبل سنويًا ما بين خمسة إلى 10 حالات مصابة بالفطر الأسود، حيث لم تكن مرتبطة وقتها بتداعيات كورونا.



المصدر: روسيااليوم