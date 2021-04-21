مصر تنوي إنتاج لقاح صيني ضد كورونا

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إنه سيتم التوقيع مع شركة "سينوفاك" الصينية على اتفاقية للعمل على إنتاج لقاحها المضاد لكورونا في مصر.

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وأكد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد المصرية، أنه خلال أيام قليلة سيكون في مصر وفد من الصين للعمل على ذلك.



وأشار مجاهد إلى أنه "من المنتظر وصول 300 ألف جرعة، من ضمن 2 مليون جرعة، سيتم توريدها لمصر تباعا".



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى بجميع محافظات مصر، مضيفا أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.



ونوه أنه يجب الابتعاد عن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الصحي في محافظة سوهاج، وأنه لا توجد أزمة في توفير الأسرة في المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدا أن هناك زيادة طفيفة فى الإصابات بكورونا على مستوى المحافظات.

روسيا اليوم