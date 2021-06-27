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الأحد، 27-06-2021 08:58 م

من برنامج "كوفاكس"

مصر .. توريد 1.9 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر المقبل

الصحة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد أنه من المتوقع أن تحصل مصر على 1.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا المقدمة من برنامج "كوفاكس" الشهر المقبل.

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وبينت الوزارة في بيان أن مصر حصلت كذلك على 210 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي وتأمل الحصول على 20 مليون جرعة بحلول نهاية العام.


من جانبه، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن بلاده ماضية في جهودها لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا، بالتزامن مع الخطط الرامية إلى تصنيع هذه اللقاحات محليا من خلال الشركة القابضة "فاكسيرا".


وقال، إن الدولة المصرية لم تتوان عن اتباع أي مسار يمكن من خلاله توفير هذه اللقاحات لجميع المواطنين، كما أن الحكومة تسخر كافة الإمكانيات اللازمة للتصنيع محليا، ولا سيما في ظل عدم كفاية اللقاحات المنتجة على المستوى العالمي لاحتياجات الدول المختلفة.


يذكر أن برنامج "كوفاكس"، هو إطار عالمي للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات "كوفيد-19" وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها  للدول بشكل منصف، ويشترك في قيادته، كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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