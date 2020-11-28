مصر : توضيح رسمي حول العدد الحقيقي لوفيات كورونا

الوكيل الاخباري - ردت رئاسة مجلس الوزراء المصري امس الجمعة، على شائعة انتشرت مؤخرا بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا، تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس.

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وتزايدت الأعداد اليومية للمصابين بفيروس كورونا في مصر خلال الأيام الأخيرة، لتتجاوز حاجز الـ300، وذلك بعد أسابيع من تراجعها إلى نحو المائة مصاب يوميا.



ونشر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس.



وحسب منشور رئاسة الوزراء فقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس، مُشددةً على حرص الدولة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات إصابة أو وفيات بالفيروس، والإعلان عنها فوراً من قبل المصادر الرسمية للوزارة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

المصدر - سكاي نيوز



