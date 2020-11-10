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الثلاثاء، 10-11-2020 03:13 م

تواصل مع الهيئات العالمية

مصر : حصة مؤكدة عند إنتاج لقاح ضد كورونا

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن مصر تتواصل دائما مع الهيئات العالمية للحصول على حصة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح تاج الدين ، أن الفئات التي ستكون لها أولوية الحصول على لقاحات كورونا هي: "الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة ثم الفئات التي لديها أمراض مزمنة كالقلب والصدر والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية فضلا عن السيدات الحوامل".


وأشار إلى أن مصر لها حصة مؤكدة عند إنتاج اللقاح تجاريا، متابعا: "إننا على تواصل دائم مع المنتجين من ناحية ومع المؤسسة الإعلامية التي تنظم وترتب وتتابع اللقاحات من ناحية أخرى، هذه الشركات لم تصل إلى نتيجة نهائية تؤكد فعالية هذه اللقاحات وآثارها الجانبية".


وأضاف أن الدولة المصرية على تواصل كامل مع كل المؤسسات المشرفة على لقاحات فيروس كورونا خاصة التحالف العالمي للقاحات والتحصين ، الذي يتولى الإشراف على البيانات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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