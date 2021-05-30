مصر .. رفع قيود كورونا اعتبارا من مطلع الشهر القادم

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، رفع القيود المقررة من إدارة أزمة جائحة كورونا، ومنها إغلاق المحال مبكرا، وذلك اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل.

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وفرضت مصر بعض القيود على المطاعم والمراكز التجارية الكبرى والمقاهي، إذ كان لزاما عليها أن تغلق أبوابها اعتبارا من التاسعة مساء منذ السادس من مايو الجاري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.



ووافقت لجنة إدارة أزمة كورونا اليوم في اجتماعها على "العودة للعمل بالتوقيت الصيفي فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية السياحة والآثار في البلاد على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021".



كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط.

المصدر : روسيا اليوم