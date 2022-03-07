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الإثنين، 07-03-2022 09:25 ص

مصر.. رفع قيود كورونا مرهون بمعدل التطعيم

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الوكيل الاخباري-أعلن متحدث وزارة الصحة في مصر حسام عبد الغفار شروط التخلي عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة بعد قرار السعودية التخلي عن قيود الجائحة.

وقال عبد الغفار لـ"القاهرة 24" إن "النسبة المستهدف وصولها من التطعيمات لعودة الحياة إلى طبيعتها، ويمكن بعدها التخلي عن الإجراءات الاحترازية، لا تقل عن 70%".

وأضاف أن "التغطية التطعيمية التي وصلت إليها الوزارة من لقاحات كورونا، في الوقت الحالي وصلت إلى 50%".

ولفت إإلى أن "انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، يرجع إلى جهود الدولة بالتوسع في التطعيمات، وزيادة منافذ التطعيم".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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