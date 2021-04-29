مصر.. عودة إصابات ووفيات كورونا للارتفاع

الوكيل الإخباري - سجلت مصر 1011 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة، أمس الأربعاء، مقارنة مع 1003 حالات و61 وفاة أول أمس الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 225528 من ضمنهم 169308 حالات تم شفاؤها، و13219 وفاة".



وزاد عدد الإصابات بالفيروس في مصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليتجاوز أمس الثلاثاء حاجز الألف للمرة الأولى منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني الذي شهد تسجيل 1001 إصابة.



وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت يوم الاثنين الماضي منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

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