مصر: قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

الوكيل الاخباري -

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أصدرت وزارة الصحة المصرية، قرارات وتوصيات جديدة لمواجهة سلالة كورونا الجديدة، وارتفاع الإصابات بالفيروس في عموم البلاد.وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إن القرارات تمثلت بوقف جميع إجازات الطواقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة لها، وحظر انتداب الطواقم الطبية من مستشفيات الصدر أو الحميات أو مستشفيات العزل لمستشفيات أخرى تقدم خدمات طبية بعيدة عن فيروس كورونا. واغلقت الحكومة المصرية مراكز الأفراح والدروس الخصوصية الى جانب حظر إقامة سرادقات العزاء وغيرها مما يماثلها من تجمعات تعمل على زيادة انتشار العدوى في الأماكن المختلفة، وتقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفرض ارتداء الكمامات على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة.