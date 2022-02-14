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الإثنين، 14-02-2022 09:00 ص

مصر: لو لقحنا 70% من المواطنين سنعود إلى حياتنا الطبيعية

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني أن "اللقاحات آمنة وفعالة ولا تؤثر على الصحة الإنجابية للفرد".

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وقال إن "عدد المتلقين للقاح على مستوى الجمهورية وصل إلى 30%، ولدينا وفرة في عدد الجرع تصل إلى 70 مليون جرعة".

وأضاف أن "ثبات أو زيادة أعداد المصابين بكورونا ترجع إلى مدى الالتزام بارتداء الكمامة"، مشيرا إلى أنه "في حال تم تطعيم 70% من المواطنين سيتم تقليل الإجراءات الاحترازية وسنعود لحياتنا الطبيعية، وأن التعافي من كورونا بالمدة وليس بإجراء المسحة".

وتابع، أن "الإرهاق البدني والنفسي وتسارع ضربات القلب من أهم أعراض كورونا، والدولة توفر التطعيم وعلى الأطباء توعية المواطنين بأهميتها".

وأوضح، أن "التحديثات التي تجريها وزارة الصحة في بروتوكول علاج كورونا تتم وفق أحدث الدراسات المصرية والعالمية".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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