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الإثنين، 08-02-2021 12:59 م

بمضاعفات أقل

مصر .. مستشار السيسي يتحدث عن وجود إصابات متكررة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أنه تم رصد إصابات متكررة لأشخاص أصيبوا من قبل بكورونا، لكن بمضاعفات أقل، وذلك بعد مرور فترة زمنية.

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وأوضح أن هناك نوعان من التطعيمات أولها تطعيم يعطي مناعة كاملة، واحتمالية الإصابة تكون قليلة جدا ودون أعراض، والثاني يعطي مناعة جزئية بأعراض أقل من عدم التطعيم.


وأضاف تاج الدين خلال تصريحات صحافية "بعد الإصابة بالفيروس يحدث نوع من المناعة وتكوين أجسام مناعية تستمر فترة زمنية ليست محددة حتى الآن لكن تستمر تقريبا 6 اأشهر وبعد هذه الفترة قد يصاب الشخص مرة أخرى بكورونا، حتى بعد التطعيم أيضا".


وقال إن أعداد إصابات فيروس كورونا في انخفاض، لكن ما زال هناك تسجيلا للإصابات وبعضها يدخل المستشفيات ولهذا السبب يجب الاستمرار في اتباع الوسائل الوقائية، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بالفيروس تؤدى نفس الغرض وجميعها متشابهة في تكوين أجسام مناعية للحد من مضاعفات الفيروس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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