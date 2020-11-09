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الإثنين، 09-11-2020 01:42 م

دق ناقوس الخطر

مصر .. مستشار السيسي يحذر بسبب كورونا

مس
توضيحية


الوكيل الإخباري - حذّر مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين ، المصريين من التراخي في الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي في أزمة فيروس كورونا.

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وأكد تاج الدين، على امتداد فترة حضانة المرض لأكثر من 14 يوما وهو أمر شديد الخطورة.

وأشار إلى زيادة حالات الإصابة مرة أخرى في تلك الآونة، وهو ما يمثل ناقوسا للخطر مرة أخرى، محذرا من خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار بصورة سريعة فالمصاب الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى أكثر من 4 أشخاص.


كما ثمن تاج الدين، العمل على توسيع مظلة الرعاية الصحية في مصر "وهو ما تم بالتعاون مع كافة المؤسسات الطبية من مستشفيات جامعية ومستشفيات وزارة الصحة والتي كان لها أبلغ الأثر في تخطي مصر تلك الجائحة بأقل الخسائر، حيث قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لدعم المنظومة الطبية بكافة المحافظات".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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