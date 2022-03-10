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الخميس، 10-03-2022 03:53 م

مصر.. مصدر يكشف موعد دخول البلاد الموجة السادسة من فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري-كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان في مصر، موعد دخول البلاد الموجة السادسة من الفيروس.

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وقال المصدر إن "دخول مصر الموجة السادسة للفيروس سيكون في شهر مايو المقبل، وستكون خفيفة جدا من حيث حدة الأعراض، ونعمل على تكثيف الجهود بشكل كبير للتوسع في عملية تطعيم المواطنين للتقليل من معدلات الوفيات خاصة داخل مستشفيات العزل الصحي".

وأضاف المصدر، أن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن حصلوا على الجرعة المعززة من لقاح كورونا: "نناشد المواطنين الإسراع في تلقي الجرعة المعززة لأنها تعمل على تعزيز الجهاز المناعي مجددا لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته".

وعن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أكد المصدر التوقعات التي تشير إلى احتمالية ظهور تحورات جديدة وضعيفة للفيروس لافتا إلى أن التحور سمة أساسية لكافة أنواع الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط.

وأوضح المصدر أن منظمة الصحة العالمية وجهت إلى تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والمعززة لكبار السن لتكون ثلاثة أشهر فقط ولن يتم تغييرها للفئة العمرية الأقل حتى الآن، لافتا الى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عليهم مساعدة الدولة لحمايتهم من خلال الحصول على التطعيم لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس والتعرض لخطر الوفاة.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 322 متعافيا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 423457 شخصا حتى اليوم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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