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السبت، 01-05-2021 08:26 م

مصر: منع أي فعاليات وإغلاق المتنزهات والحدائق في إجازة شم النسيم

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الوكيل الاخباري - وجه مجلس الوزراء المصري بضرورة الاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أي فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم، والتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة.
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ودعا رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان اليوم السبت، المواطنين الى الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار وباء كورونا والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، التي آخر إحصائياتها في البلاد بلغت 1021 إصابة جديدة و61 وفاة تم تسجلها أمس الجمعة.

 




 

 


 

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