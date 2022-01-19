مصر: نحتاج 50 متطوعا أصحاء 100% لإجراء التجارب السريرية للقاح

الوكيل الاخباري- حدد فريق التجارب السريرية للقاح "كوفي فاكس" المصري المضاد لفيروس كورونا، شروط المتطوعين للمرحلة الأولى من تجربة اللقاح.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أشار أسامة عزمي، رئيس فريق التجارب السريرية للقاح "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا، إلى أن المرحلة الأولى من تجربة اللقاح تكون بالبحث عن متطوعين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة.



واشترط أسامة عزمي "ألا يكون المتطوع أصيب بفيروس كورونا، وأن تكون حالته الصحية جيدة"، إذ أوضح قائلا: "بمعنى أصح يكون المتطوع سليم 100%".



وأكد عزمي أن المشكلة التي تقابلهم هي أن "المتطوعين بعضهم كان مصابا بفيروس كورونا ولم يعلم حقيقة إصابته".



وأكمل: "نحتاج متطوعا لم يصب بفيروس كورونا ولم يتلق اللقاح وسليم لتجربة كوفي فاكس"، لافتا إلى أنهم "يحتاجون 50 متطوعا لإجراء التجارب السريرية للقاح المصري، وأن كل الفحوصات قبل إجراء المتطوع مجانية".



كما أشار إلى أن "اللقاح المصري ليست له أعراض لا طويلة ولا قصيرة المدى حتى الآن".

المصدر: روسيا اليوم