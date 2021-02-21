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الأحد، 21-02-2021 04:53 م

اتفاق على توفير 40 مليون جرعة

مصر: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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وزير الصحة المصرية هالة زايد


الوكيل الإخباري - أكدت وزير الصحة المصرية، هالة زايد ، على أن الدولة تعمل على توسيع دائرة الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

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وقالت زايد اليوم الأحد إن الهدف هو الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وقد تم الاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات على توفير 40 مليون جرعة.


وأوضحت زايد خلال مؤتمر صحفي، أنه سوف يتم إنشاء مركز لتلقى اللقاحات في كل محافظة، مشددة على أن الوزارة سوف تتابع حالة كل مواطن يحصل على اللقاح، وسوف تستلم مصر خلال العام الجاري 40 مليون جرعة.


وأشارت إلى أنها تتابع المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، منوهة بأنه يجري التأكد من جودة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة، وجار إعداد 5 محافظات من أجل البدء فيها تجهيزها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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