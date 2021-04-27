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الثلاثاء، 27-04-2021 02:00 م

مصر.. وزارة الصحة تحدد الأماكن الأكثر إصابة بفيروس كورونا

مصر


الوكيل الإخباري - حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، أكثر الأماكن التي ينتشر بها عدوي فيروس كورونا المستجد، محذرة من التواجد في هذه الأماكن دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وتابعت وزارة الصحة، في منشور توعوي لها، أكثر الأماكن انتشارا لفيروس كورونا هي: "المتاجر والمولات والكيدز إريا والجيم" من الأماكن المغلقة، وكذلك المسارح والسينما والمؤتمرات في القاعات المغلقة وصالونات الحلاقة والتجميل.


وأضافت وزارة الصحة، أن المقاهي والكافيهات والمطاعم وقاعات الأفراح والمناسبات كلها أماكن يفضل إن وجد المواطنين بها أن يتبعوا الإجراءت الاحترازية قدر الإمكان لأنَّها فرصة لانتشار العدوى.


وفي سياق متصل، حذر مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من التجمعات العائلية والزيارات خلال شهر رمضان، مضيفا أن التجمعات والزيارات التي حدثت خلال الفترة الماضية سنرى أثرها خلال أسبوع واحد من الآن، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع حقيقي في أعداد الإصابات على مستوى المحافظات جميعا.


وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الالتزام، واصفة الوضع الحالي بـ"الوضع الحرج"، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، مبينة أنَّ معظم الإصابات في الوقت الحالي تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة، مطالبا المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في توقيت مبكر وعدم الانتظار في المنزل لتدهور الحالات.


وأكدت وزارة الصحة، أن أعراض فيروس كورونا في الموجة الثالثة لم تتغير عن الموجتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن الفيروس يهاجم جميع أجهزة الجسم لذلك لابد من الاتصال بالخط الساخن بالوزارة في حال ظهور أي عرض من أعراض كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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